Armen vooral slachtoffer van wateroverlast in Pakistan

Meer dan de helft van Pakistan staat inmiddels onder water en het einde van de ramp is nog niet in zicht.

Hevige regenbuien bedreigen de dichtstbevolkte provincie Punjab. Pakistan lijkt niet te hebben geleerd van eerder rampen.

Sameer Baloch is boos. De overstromingen in Pakistan haalden afgelopen weekeinde het wereldnieuws. Pas nadat spectaculaire beelden van het instortende Honeymoon Hotel in de wilde Swat-rivier heel de wereld overgingen, beschouwde de nationale regering de wateroverlast als een echte ramp. Inmiddels zijn ruim dertig miljoen menen, een op de zeven Pakistanen, alles kwijt. Zij hebben dringen een droog dak boven hun hoofd nodig.

‘Niet eerder zag ik zo’n enorme destructie. Ik kan mijn gevoelens niet in woorden uitdrukken’, verklaarde Bilawal Zardari voor de camera’s. Hij is de jongste minister van Buitenlandse Zaken en telg va..

