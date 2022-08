Britse regering wil af van riooloverstort in zee

De Britse regering wil alle overstort van ongezuiverd rioolwater per 2050 tot nul hebben teruggebracht. Daarvoor zijn enorme investeringen nodig, waar gebruikers aan gaan meebetalen. Dat zei de Britse minister van Milieu George Eustice in een interview met BBC Radio 4.

Londen

De Britse waterbedrijven moeten bij elkaar 66 miljard euro investeren om de verouderde rioolsystemen te vernieuwen, zodat ze veel grotere hoeveelheden regenwater aankunnen. Als gevolg van klimaatverandering komt riooloverstort door zware regenval steeds vaker voor. Volgens de BBC gebeurde het in 2020 alleen al 400.000 keer in Groot-Brittannië. Eustice wijst erop dat ‘zo’n 15.000 overstortpijpen nog stammen uit de victoriaanse tijd’.

‘Dat dit probleem niet eerder is aangepakt, komt doordat opeenvolgende kabinetten decennialang de prijzen van water laag wilden houden, wat ook wel te begrijpen is’, aldus de minister. Volgens hem is ‘deze regering de eerste die zich hier serieus over gaat buigen’.