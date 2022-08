‘Russen weten niet waarvoor ze vechten. Wij wel, ons voortbestaan’

Hij is niet pessimitisch over hoe Oekraïne er nu voorstaat in de oorlog. Maar veel hangt af van wat de bevolking van Rusland doet, zegt de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko: ‘Als ze besluiten de oorlog niet te steunen, zal die afgelopen zijn.’

‘De eerste dagen waren echt heel moeilijk, emotioneel gezien, voor de hele ambassadestaf en voor mij ook’, zegt Oekraïnes ambassadeur Maksym Kononenko (42), terugkijkend op het begin van de grootscheepse invasie in zijn land een halfjaar geleden. We spreken in zijn werkkamer op de ambassade, aan de Zeestraat in Den Haag - op een steenworp afstand van het Russische consulaat. ‘Ik zou liegen als ik u vertelde dat we hier op voorbereid waren. We voelden wel in onze botten dat er iets slechts zou gebeuren.’

Kononenko, die pas kort voor de oorlog in Den Haag begon, komt uit Kropyvnytskyi in Centraal-Oekraïne, maar zijn familie woont sinds zijn zesde in Kyiv. ‘Mijn vader kreeg daar een baantje omdat hij een van de mensen was die burgers redden ..

