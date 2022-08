In deze speeltuin in Londen zijn ouders verboden: ‘Ze hebben de neiging te beschermend te zijn’

In Oost-Londen is een speeltuin waar een hoog hekwerk kinderen niet binnen moet houden, maar ouders buiten. Dat heeft een groot effect op de kinderen, ze zijn socialer en hun probleemoplossend vermogen neemt toe.

Een jongen in de Hackney Marsh Adventure Playground in Oost-Londen. (beeld Maurizio Martorana)

De 7 jaar oude John Playfair staat met twee afgedankte dakgoten bij een zandheuveltje waar een waterkraan uit komt. Na een denkpauze slaagt hij erin om de twee goten zo neer te leggen dat het water netjes van de heuvel stroomt. Vervolgens pakt hij een spade om een kanaal te graven. Het jongetje is zo druk met zijn waterbeheer dat hij niet in de gaten heeft dat de andere kinderen iets verderop in de Hackney Marsh Adventure Playground aan hun lunch begonnen zijn, sandwiches en stukjes watermeloen.

‘Vind je mijn kanaal mooi?’, informeert John wanneer hij na zijn inspanningen voldaan om zich heen kijkt. Hij krijgt complimenten van Angela Day, de speeltuinbegeleider van deze wilde speeltuin in het oosten van Londen. Dagelijks spelen hier zo’n ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .