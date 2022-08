Waarom niemand zal vergeten wat er gebeurde op 31 augustus 1997

Lady Diana Spencer, die woensdag 25 jaar geleden verongelukte, wordt een moderne heilige genoemd. Zo’n typering zegt iets over Diana zelf, maar ook iets over deze tijd, die scheutig is met het aanwijzen van nieuwe heiligen. Anne Frank, Nelson Mandela, Moeder Teresa en majoor Bosshardt zijn moderne heiligen genoemd. Hoe Lady Diana van een tragische vrouw tot een moderne heilige werd.