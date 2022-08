Amerikaanse activisten strijden tegen abortusverbod: ‘Zij tasten onze privacy aan, dus wij doen het terug’

Aan de ene kant van de brug is abortus sinds kort verboden, aan de andere kant draaien klinieken juist overuren. Zo vormt de stad St. Louis het front van de Amerikaanse abortusstrijd. ‘Waarom stopten jullie in vredesnaam toen de politie binnenkwam?’

St. Louis

‘Brandbommen gooien naar een christelijk zwangerschapscentrum, is dat gewelddadig?’ Het is even stil, alleen de airco zoemt hard. ‘Niet als er niemand aanwezig is’, zegt een deelnemer aarzelend. ‘Dan kan het best effectief zijn.’ Een vrouw steekt haar hand op. ‘Ik vind het wel gewelddadig’, zegt ze. ‘Niet dat ik daar problemen mee heb hoor.’

Er wordt tevreden geknikt. ‘Het is belangrijk hier met een open blik naar te kijken’, zegt Emily Ehley, een van de trainers. ‘Veel mensen hebben bij het woord ‘geweld’ de reflexmatige reactie dat het iets slechts is, maar er zijn verschillende perspectieven. Respecteer elkaars opvattingen.’

In een kring klapstoeltjes zitten ruim tien deelnemers en zes trainers. Ze zijn hierheen gekomen omdat z..

