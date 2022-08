Een dochter hebben wordt weer normaler in India

In India worden naar verhouding nog altijd meer jongens dan meisjes geboren, maar de verhouding is niet meer zo scheef als tien jaar geleden geleden.

Een meisje in Mumbai wordt weer steeds minder uitzonderlijk: de verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke geboorten in India is zich aan het herstellen.

Dat blijkt uit onderzoek door het Pew Research Center. Voor elke honderd meisjes kwamen in 2020 iets meer dan 108 jongens ter wereld. In 2010 waren dit er nog ruim 111. Wereldwijd worden voor elke honderd meisjes ongeveer 105 jongens geboren en ook in India was dit tot 1971 het geval.

De legalisering van abortus bleek achteraf een keerpunt te zijn, want vanaf dat moment werd de verhouding steeds schever. Vooral vanaf het begin van de jaren tachtig ging het hard, doordat het toen mogelijk werd om al voor de geboorte het geslacht vast te stellen.

Dat veel Indiërs zeker in het verleden dus voorkeur hadden voor een zoon heeft verschillende redenen. Zo wordt een zoon als wenselijk gezien doordat deze de naam van de familie blijf..

