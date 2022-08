Hoop op vrede vervliegt in Tigray na nieuwe gevechten

Vrouwen en kinderen wachten in Tigray op de uitreiking van noodvoedsel. Het conflict en de droogte zorgen voor hongersnood.

Addis Abeba

Aan het begin van de zomer leken de strijdende partijen nog klaar voor vredesonderhandelingen, maar die hoop vervliegt. De Ethiopische overheid labelt de TPLF als ‘een terroristische organisatie’, terwijl de TPLF spreekt van ‘een genocidale aanval op het Tigrayse volk’. De strijdende partijen bevechten elkaar nu op de grens van de noordelijke regio’s Tigray, Afar en Amhara in de buurt van het dorp Kobo.

Persbureau Reuters had contact met drie inwoners van Kobo. Zij vertelden dat het Ethiopische leger, Amhara-milities en Fano-milities de afgelopen dagen andere posities innamen rond het dorp. De contactpersonen konden niet aangeven wie begon met vechten. Het is moeilijk om mensen te bereiken in Tigray o..

