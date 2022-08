Hoe is het om vastgehouden te worden door de taliban? Lucia Capuzzi deelt haar verhaal

De Italiaanse journaliste Lucia Capuzzi werd in Afghanistan negen uur lang vastgehouden en ondervraagd door de taliban. Het gaf haar de kans om - vanachter het lichtblauwe gaas van haar boerka - een aantal van die ‘spookfiguren’ te observeren die twintig jaar verborgen bleven in de rotsige bergkloven, maar een jaar geleden opeens weer in het hart van Kabul verschenen. Dit is haar persoonlijke verhaal.

Kabul

De taliban zijn een van de geheimzinnigste bewegingen van de radicale islamcultuur; de reden waarom ze hebben kunnen overleven. De buitenwacht weet niets van interne onenigheid - die er echt wel is - en daarom blijft de mythe in stand van de onvoorwaardelijke trouw aan de leider, op dit moment Hibatullah Akhundzada. Deze emir weigert in het openbaar te verschijnen, waardoor sommige mensen denken dat hij al jaren dood is.

Er is zó weinig bekend over de hiërarchie, de regels en de politieke koers van de taliban, dat het vrijwel onmogelijk is om iets van deze beweging te snappen, laat staan dat we iets weten over de dagelijkse gewoontes en manier van leven.

Daarom is mijn ontmoeting met een groep ambtenaren een unieke ervaring gebl..

