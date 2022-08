Kandahar, de stad zonder vrouwen. ‘De taliban stuurde ons naar huis tijdens het picknicken’

De straten in Kandahar worden weer uitsluitend bevolkt door mannen. Vrouwen die naar buiten gaan doen dat onder begeleiding en bedekt door een boerka. Maar de vrouwen die de afgelopen twintig jaar zijn opgegroeid in Afghanistan geven niet op.

Op 13 augustus ging een groep vrouwen in Kabul de straat op om te protesteren tegen de strenge islamitische regelgeving in Afghanistan. De demonstranten werden door de taliban hardhandig uiteen gedreven. (beeld afp / Wakil Kohsar)

Kandahar

‘Het eerste wat verdwijnt is de context. Je kunt alleen recht vooruit kijken, je ziet niet wat om je heen gebeurt. Dan wordt wat vóór je is onduidelijker. Vervolgens worden de contouren minder helder, omdat het gaas kleuren en vormen vermengt. Uiteindelijk verdwijn je zelf ook.’

Habebes stem komt vanachter het azuurblauwe katoen van haar boerka vandaan. Het is onmogelijk om te raden hoe ze eruitziet: ze is een stoffen omhulsel dat wandelt, soms moeizaam, door de stenen straten van Kandahar. Met haar rechterhand moet ze de twee stukken stof die haar benen vrijlaten bij elkaar houden, want die moeten natuurlijk verborgen blijven. Ze zet dus kleine stappen en haar evenwicht is wankel.

De integrale sluier die haar gezicht e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .