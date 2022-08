46 - Steunen we Oekraïne nog als ons gas straks onbetaalbaar is?

We hebben het over de oorlog in Oekraïne. Woensdag was het een half jaar geleden dat de Russische invasie in Oekraïne begon. Buitenlandredacteur Ruurd Ubels kijkt terug én vooruit. Wat verwacht hij van de komende tijd? En willen Europese landen Oekraïne nog steunen als de gasprijzen blijven stijgen?

We hebben het ook over Estland en Finland; zij willen hun grenzen dicht doen voor Russische toeristen. Wat zijn de gevolgen daarvan? Moet je de ‘gewone Rus’ straffen voor Poetins oorlog? Ruurd vertelt over de dilemma’s.

Ben je enthousiast over deze podcast laat dan een review of een recensie achter. Heb je een vraag of wil je reageren, dat kan via podcast@nd.nl



