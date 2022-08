Wereldprimeur: een minister van Koffie

‘Koffie, koffie en koffie.’ Met die woorden omschreef president James Marape van Papoea-Nieuw-Guinea de taak van zijn nieuwe minister Joe Kuli. Voor zover bekend is de eilandengroep het eerste land ter wereld met een eigen minister voor Koffieproductie en -handel.

Port Moresby

Zoals in veel tropische landen is koffie een van de belangrijkste exportproducten van Papoea-Nieuw-Guinea, dat bestaat uit meerdere eilanden en op het hoofdeiland een grens deelt met Indonesië. Tegelijkertijd produceert het slechts 0,6 procent van de wereldhandel. Volgens president Marape is dat percentage aan de schamele kant en met de aanstelling van Kuli wil hij dat opkrikken.

Er zijn zeventien landen die meer koffie verbouwen dan Papoea-Nieuw-Guinea. Het Nationale Onderzoeksinstituut schreef vorig jaar in een rapport dat het Oceanische land het klimaat en de omgeving heeft voor de productie van meer en betere koffie. Maar op het gebied van logistiek, techniek en kennis heeft de handel nog een weg te gaan. Kuli wacht een im..

