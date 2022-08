‘Herboren’ Oekraïne zal ‘tot het einde’ blijven strijden voor de onafhankelijkheid, zweert Zelensky

Precies 31 jaar na de afscheiding van de Sovjet-Unie en zes maanden na het begin van de Russische invasie viert Oekraïne zijn Onafhankelijkheidsdag op ingetogen wijze. Maar Oekraïne is volgens president Volodymyr Zelensky vastberadener dan ooit om voor die onafhankelijkheid te blijven vechten.

‘Op 24 februari kregen we te horen: je maakt geen kans’, zegt Zelensky, verwijzend naar de dag van de Russische inval. ‘En eindelijk werden we echt één.’ In een opgenomen speech vertelt de president dat Oekraïne werd herboren, krachtiger en onafhankelijker dan tevoren. ‘Een natie die niet huilde, niet schreeuwde en niet bang werd. Een natie die niet opgaf.’

Doorvechten tot het einde betekent volgens Zelensky doorvechten tot een volledige overwinning is behaald. ‘We zullen geen overeenstemming proberen te bereiken met de terroristen. En we gaan niet uit angst aan de onderhandelingstafel zitten met een pistool op ons hoofd gericht.’

Hij benadrukt opnieuw dat Oekraïne niet bereid is concessies te doen. ‘Voor ons is Oekraï..

