Podcast: Steunen we Oekraïne nog als ons gas straks onbetaalbaar is?

We hebben het in de podcast Blik Op Buitenland over de oorlog in Oekraïne. Woensdag was het een half jaar geleden dat de Russische invasie in Oekraïne begon. Buitenlandredacteur Ruurd Ubels kijkt terug én vooruit. Wat verwacht hij van de komende tijd? En willen Europese landen Oekraïne nog steunen als de gasprijzen blijven stijgen?