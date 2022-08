Op bevel verkracht: het trauma van de Rohingyavrouwen. ‘Zij bevinden zich in de frontlinie’

Vijf jaar na de brute aanval van het Myanmarese leger op de Rohingya verblijven nog honderdduizenden vluchtelingen in Bangladesh. In opvangkamp Cox’s Bazar ontdekte activist Razia Sultana dat veel vrouwen een levenslang trauma meeslepen. ‘Ze zijn door soldaten doelbewust als prooi uitgezocht en op bevel verkracht.’

Rohingyavrouwen staan in de rij voor voedsel in de buurt van Cox's Bazar, Bangladesh.

Cox’s Bazar

Razia Sultana herinnert zich 25 augustus 2017 alsof het gisteren was. In haar woonplaats in Bangladesh, dichtbij de Myanmarese grens, is de Rohingya-activist die dag getuige van chaotische taferelen.

‘Het was een nachtmerrie’, vertelt ze. ‘Mensen kwamen met duizenden tegelijk de grens over, ik kon mijn ogen niet geloven. Ze liepen en zaten overal op straat, in de stromende regen. Sommigen hadden een tas bij zich, anderen niets. Het leek wel een oorlogsscène die je soms op tv ziet.’



In gesprekken probeert Sultana erachter te komen wat er gebeurd is in het land waar ze is geboren, maar niet opgegroeid. ‘Sommige mensen huilden, ze waren hun familieleden in de massa kwijtgeraakt. Ik zag veel vrouwen zonder hun echt..

