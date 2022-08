Twaalf jaar cel geëist tegen vicepresident Argentinië

Buenos Aires

De 69-jarige politica staat terecht in een corruptieproces voor vermeende frauduleuze toekenning van tientallen openbare aanbestedingen in de periode tussen 2007 en 2015. In die periode was zij president van Argentinië. De openbaar aanklager eist ook dat het Kirchner wordt verboden de rest van haar leven nog een publiek ambt te bekleden.

De rechtszaak moet uitwijzen of Kirchner bedrijven van zakenman Lazaro Baez heeft bevoordeeld bij de aanbesteding van openbare werken in de zuidelijke Argentijnse regio Patagonië. Voor die projecten betaalde de regering ofwel te veel geld, of ze werden nooit voltooid. Kirchner heeft de beschuldigingen ontkend.

Op Twitter veroordeelde de huidige Argentijnse president Alberto Fernández de strafeis. ‘Geen van de daden die aan de voormalige president worden toegeschreven zijn bewezen’, stelt hij in een verklaring. Een uitspraak van de rechtbank wordt pas eind dit jaar verwacht.