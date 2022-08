Vier je je verjaardag in oorlogstijd? Oekraïne herdenkt zelfstandigheid intenser dan ooit

Onafhankelijkheidsdag wordt vandaag door Oekraïners sober gevierd, want Kyiv vreest een Russische rakkettenregen. Maar zes maanden na de inval van een van de grootste legers ter wereld staat hun land nog overeind en is de bevolking meer verenigd dan ooit tevoren.

Kyiv

Vier je je verjaardag in oorlogstijd? Het is een ongemakkelijke vraag die ongeveer de helft van de Oekraïners zich al heeft moeten stellen. Vandaag is het de beurt aan het land zelf: 24 augustus is de dag waarop Oekraïne zijn onafhankelijkheid van Sovjet-heerschappij viert. Maar dit keer is het ook de dag waarop het voortbestaan van Oekraïne precies zes maanden wordt bedreigd door een invasie van Moskou.

Oekraïne’s 31e verjaardag wordt er een zonder openbare feesten. Geen pleinen vol dansende mensen, geen stadions met muziekconcerten, geen militaire parades door de hoofdstraat van Kyiv en in de haven van Odesa, zoals een jaar geleden. In grote steden geldt een verbod op massale bijeenkomsten. In Charkiv is in plaats van een feest een ..

