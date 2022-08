Drugstest Finse premier negatief

Helsinki

De drugstest die de Finse premier Sanna Marin vrijdag liet afnemen is negatief. Ze liet zichzelf testen na de ophef over een uitgelekt filmpje waarin ze danst op een feestje waar ze naar eigen zeggen had gedronken. De 36-jarige regeringsleider besloot zich op drugs te laten testen na volgens haar onterechte beschuldigingen van gebruik van verdovende middelen. Op de website van de premier staat dat de drugstestverklaring is ondertekend door een arts en dat Marin de test zelf betaalt. ‘Ik heb in mijn leven nooit drugs gebruikt’, zei de premier vrijdag tijdens een persconferentie.