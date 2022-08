Rusland verdenkt Oekraïne van aanslag dochter Doegin

Moskou

De Russische geheime dienst FSB zei maandag bewijzen te hebben dat de aanslag op Darja Doegina werd uitgevoerd door Natalja Vovk, een Oekraïense die na de aanslag naar Estland zou zijn gevlucht. Daarbij zou ze verschillende nummerborden hebben gebruikt. Eerder zou ze korte tijd een appartement hebben gehuurd in het huis waar Doegina woonde.

De verklaring van de FSB staat haaks op die van Ponomarjov, die tot 2016 lid was van het Russische parlement. Hij werd het land uitgezet nadat hij als enige parlementariër tegen de annexatie van de Krim had gestemd. Volgens hem is de aanslag gepleegd door een ondergrondse verzetsgroep in Rusland, het Nationale Republikeinse Leger (NRA). De bedoeling zou zijn geweest ook de vader van Darja Doegina..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .