Fameuze archeoloog: Steen van Rosetta moet terug naar Egypte

De Steen van Rosetta in het British Museum in Londen. (beeld afp / Amir Makar)

Cairo

De wereldwijd bekende Egyptische archeoloog en voormalige minister Zahi Hawass gaat er actie voor voeren. Het granieten ‘document’ met drie verschillende schriften is nu een van de grote trekpleisters van het British Museum in Londen.

Hawass wil zijn wens in het najaar kracht bijzetten met een petitie, ondertekend door Egyptische intellectuelen. ‘De Steen van Rosetta is het icoon van de Egyptische identiteit. Het British Museum heeft niet het recht om dit artefact aan het publiek te tonen’, zegt hij in een Engelstalige krant voor het Midden-Oosten. Ook het beeld van koningin Nefertiti (Berlijn) en de gebeeldhouwde dierenriem van Dendera (Parijs), wil Hawass terug.