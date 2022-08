Russische toeristen wegsturen is misschien toch niet zo slim. ‘Het is de oorlog van Poetin’

Uit woede over de invasie in Oekraïne heeft Estland grensovergangen gesloten voor Russische toeristen. Finland gaat vanaf volgende week 90 procent van de Russische aanvragen voor een toeristenvisum afwijzen. Meer EU-lidstaten willen vakantiegangers uit Rusland weren, maar Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn tegen. Hoe verstandig is het om Russische toeristen te straffen? Vier argumenten voor en vier tegen.