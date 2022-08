Zamora is de toekomst van vergrijzend Europa

Nergens in de EU is de gemiddelde leeftijd zo hoog als in de Spaanse provincie Zamora. Het platteland vecht voor overleving, maar in Madrid lijken ze het probleem nauwelijks serieus te nemen.

Manzanal del Barco

Zamora heeft geen toekomst. Zamora is de toekomst, en wel die van het vergrijzende Europa. De uitgestrekte provincie in het noordwesten van Spanje mag op deze snikhete dag dan een wat slaperige indruk maken, in één ding lopen de 168.000 inwoners fier voorop in Europa: ze zijn de oudsten van de Europese Unie. Met 53 jaar hebben de Zamoranen een gemiddelde leeftijd die de Europese bevolking pas na 2050 zal bereiken, zegt Eurostat. Zo bezien is een reis naar Zamora een reis naar de toekomst.

Tegelijk vrezen de Zamoranen voor hun toekomst. Want in sommige dingen kun je maar beter niet vooroplopen, en vergrijzing behoort tot die categorie. Het gaat steeds sneller. Terwijl de gemiddelde leeftijd in Europa tot 2050 met vier jaa..

