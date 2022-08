De Poolse haat tegen Rusland groeit met de dag: ‘Het is een kwaadaardig rijk’

Op de militaire begraafplaats in Poznań is een monument voor Russische soldaten met rode verf besmeurt. Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, des te meer zetten Polen zich tegen Rusland af. ‘Als Rusland zijn rijk probeert te herbouwen, is het altijd een kwaadaardige heerschappij.’

Oekraïense vlaggen aan het operagebouw in Poznan illustreren de positie van de Polen in de strijd tegen Rusland. (beeld ND)

Toruń-Poznań Halverwege het jazzconcert van het Warsaw Sentimental Orchestra in de Poolse stad Toruń spreekt de zangeres over de situatie van de Oekraïners. Polen heeft al twee miljoen vluchtelingen uit het door Rusland aangevallen buurland opgevangen. Een groot applaus rolt vanuit de monumentale theaterzaal over Gabriela Mościcka heen. De bijval is kenmerkend voor de manier waarop Polen zich achter Oekraïne schaart. Standbeelden van historische figuren zijn behangen met blauw-gele sjerpen. Winkeliers hebben pro-Oekraïense posters achter de ramen en in Poznań is de pui van het kantoor van het Groot-Poolse provinciebestuur behangen met metershoge blauw-gele afbeeldingen. Bij het Centraal Station van Poznań worden nog dagelijk..

