Minder abortus in de VS? In de staat New York zien conservatieve christenen het juist ‘de verkeerde kant’ opgaan

Terwijl het recht op abortus in grote delen van de VS aan banden wordt gelegd, wil de progressieve staat New York de drempel juist verlagen. Een pijnlijke paradox, vinden conservatieve christenen. ‘We blijven mensen wijzen op de gruwelijke feiten van abortus.’

In Troy, een stad in de Amerikaanse staat New York, demonstreert de Russisch-orthodoxe priester Michael Fritz tegen progressief abortusbeleid.

Albany

Hoewel het stoplicht op groen staat, mindert een auto langzaam vaart. Het raampje gaat naar beneden. ‘Stelletje enorme smeerlappen’, roept de vrouwelijke bestuurder boos. Ze steekt haar middelvinger op en kijkt een groep mensen op de stoep vernietigend aan. ‘Jullie hadden zelf geaborteerd moeten worden!’

Het is donderdagmorgen, iets na half negen. Langs de drukke, doorgaande weg in Troy, een kleine stad in de Amerikaanse staat New York, kun je elkaar nauwelijks verstaan boven het lawaai van onnodig grote Amerikaanse wagens. Maar die verkeersdrukte schrikt een handvol activisten niet af – integendeel, vanaf de stoep proberen ze de aandacht te trekken van de passerende forenzen. In de berm staan grote protestborden, uit geluidsboxen s..

