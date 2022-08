Elk jaar kappen we een bos zo groot als IJsland. ‘Het maakt me bezorgd, verdrietig en gefrustreerd’

Armoede, honger, klimaat: de wereld moet er in 2030 op tal van gebieden beter voor staan, zo is in 2015 in VN-verband afgesproken. We zijn nu halverwege, zijn we op de goede weg? Vandaag deel acht: leven op het land.

Ook in Ghana wisten boeren via Rinaudo's methode het dorre land (links) te vergroenen (rechts). (beeld ND)