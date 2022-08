Brandweer vaker in actie voor branden

Den Haag

Brandweerkorpsen zijn in de afgelopen week 85 keer in actie gekomen voor een natuurbrand. Dat is een stuk vaker dan normaal, blijkt uit cijfers van de brandweer. De laatste keer dat de brandweer zo vaak in actie moest komen was eind april 2020, toen er onder meer een grote veenbrand woedde in de Deurnsche Peel. Vanwege de droogte was het risico op brand afgelopen week in bijvoorbeeld bossen, op de heide en in de duinen fors hoger dan normaal. Onder meer in het Noord-Brabantse Schijf, in Waalre en nabij het Noord-Hollandse Santpoort-Noord woedden natuurbranden.