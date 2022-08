Dit is deel 8 van de reeks Joodse huizen, waarvan het eerste deel verscheen in 2015. Elk deel bevat ongeveer 25 hoofdstukken. Elk hoofdstuk gaat over een adres waar Joden hebben gewoond die in de oorlog zijn vermoord, en over de bewoners zelf. Het zijn familiegeschiedenissen die los van elkaar staan, maar die samen een gedetailleerd beeld geven van het vooroorlogse leven van de Nederlandse Joden. In deel 8 staan 29 adressen centraal, van de Taco Mesdagstraat 37 in Groningen tot de Bredaseweg 422 in Tilburg. De bijdragen verschillen in stijl en aanpak. Sommige zijn persoonlijk gekleurd, zoals die van Salo Muller over Molenbeekstraat 34 III in Amsterdam. ‘Dit is het adres waar ik voor de oorlog met mijn vader en moeder heb gewoond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .