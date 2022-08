Graandeal lijkt een succes: 625 duizend ton graan uit Oekraïne geëxporteerd

Een maand na zijn bemiddeling bij het graanakkoord tussen Oekraïne en Rusland is de Turkse president Erdogan op bezoek in de Oekraïense stad Lviv. De deal lijkt tot nu een bescheiden succes: er is sindsdien 625.000 ton aan mais en andere graansoorten uit Oekraïne geëxporteerd.

Door een Russische blokkade was het voor Oekraïners maandenlang bijna onmogelijk om graan te exporteren. Doordat het land de op drie na grootste producent van graan is, veroorzaakte dat wereldwijd prijsstijgingen. Voedseltekorten dreigden in onder meer het Midden-Oosten en Afrika.

Sinds het voorjaar deed Oekraïne verwoede pogingen het graan via het spoor, wegen en rivieren te vervoeren, omdat de voorraad zou wegrotten. Dat bleek maar in zeer beperkte mate haalbaar. Er was het land daarom veel aan gelegen een veilige vaarroute over zee te bemachtigen. Een maand na het tekenen van de graandeal blijkt dat dat aardig is gelukt. Er is 625.000 ton aan graansoorten en andere gewassen verscheept uit door Oekraïense regering gecontroleerde h..

