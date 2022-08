WHO-baas: ‘Tigray is ergste ramp op aarde en de wereld kijkt weg om huidskleur’

Genève

‘Zonder overdrijven kan ik zeggen dat de humanitaire crisis in Tigray erger is dan in Oekraïne’, zei WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag in een virtueel persmoment. Toch heeft al maandenlang geen regeringsleider zich uitgesproken over de situatie in de Ethiopische regio, merkte Ghebreyesus op. ‘Waarom?’ vroeg hij zich hardop af, om de vraag dan zelf te beantwoorden: ‘Misschien is de reden wel de huidskleur van de mensen in Tigray’.

Al bijna twee jaar verkeert de noordelijke regio van Ethiopië in een burgeroorlog. Het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) strijdt sinds november 2020 met de Ethiopische overheid om de autonomie van Tigray. Naar schatting zijn daarbij zeker 500.000 mensen omgekomen. Lange tijd was de regio vr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .