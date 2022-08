Omstreden opmerking Mahmoud Abbas heeft lange nasleep

Het staatsbezoek van de Palestijnse president Mahmud Abbas levert de Duitse bondskanselier Olaf Scholz veel kritiek op. Duitse media en politici vinden dat hij te laat reageerde op een opmerking van Abbas over de Holocaust, tijdens een persconferentie dinsdag in Berlijn.

Abbas kreeg de vraag voorgelegd of hij zijn verontschuldigingen aan Israël ging aanbieden voor de aanslag op de Israëlische olympische ploeg in München in 1972. Op deze vraag ging hij niet in, maar hij zei: ‘Israël heeft tussen 1947 en nu vijftig massamoorden in vijftig plaatsen begaan. Vijftig massamoorden, vijftig holocausts.’

De persconferentie was na deze uitspraak afgelopen en Scholz en Abbas gaven elkaar een hand. Tegen het dagblad Bild sprak Scholz zich die avond kritisch uit. ‘Voor ons Duitsers in het bijzonder is elke bagatellisering van de Holocaust onaanvaardbaar’, stelde hij.

monsterlijke leugen

Maar de reacties stroomden al binnen. Dinsdagavond reageerde de Israëlische premier Jair Lapid door de uitspr..

