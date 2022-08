Harry kreeg voor zijn tiende verjaardag een weerstation, sindsdien is zijn passie voor het weer niet meer gedoofd

In 1980 ging hij bij het KNMI klimaatonderzoek doen. Hij ging op zoek naar oude meetreeksen om veranderingen in het klimaat inzichtelijk te maken. Als persvoorlichter en woordvoerder van het KNMI was hij vanaf 1990 dertig jaar lang bezig om meteorologische vakkennis te ‘vertalen’ voor een zo breed mogelijk publiek.

Na zijn pensioen bleef hij doen wat hij altijd al deed: het weer nader verklaren, nu in een boek: Weerspiegeld. Het weer nader verklaard. Het gaat over vier thema’s: weer en weeronderzoek, dagelijks weer, regen, wind en wolken, en kou en hitte. Elk thema is onderverdeeld in ongeveer vijftien paragrafen, over bijvoorbeeld de barometer als weervoorspeller, dieren als weervoorspellers, mist in alle soorten en sneeuw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .