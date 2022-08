45 - Hoe een beperkte kernoorlog tot honderden miljoenen doden kan leiden

Deze week hoor je in Blik Op Buitenland over India, een land dat we volgens buitenlandcommentator Jan van Benthem, ten onrechte vaak niet zien als een wereldmacht maar dat weldegelijk is. Waar staan zij tussen andere wereldmachten als China en de Verenigde Staten? En op welke vlakken zijn ze wél en niet een wereldmacht?

Deze week hoor je in Blik Op Buitenland over India, een land dat we volgens buitenlandcommentator Jan van Benthem, ten onrechte vaak niet zien als een wereldmacht maar dat weldegelijk is. Waar staan zij tussen andere wereldmachten als China en de Verenigde Staten? En op welke vlakken zijn ze wél en niet een wereldmacht?

En we hebben het over de gevolgen van een kernoorlog. Zelfs een beperkte regionale kernoorlog kan wereldwijd tot honderden miljoenen doden leiden, blijkt uit twee rapporten die deze week zijn uitgekomen. Jan legt uit hoe een regionale kernoorlog tot miljoenen doden wereldwijd kan leiden. En hoe groot is de kans op zo’n soort kernoorlog?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .