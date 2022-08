Naar kantoor in Londen om te besparen

Thuiswerkers in London die geld willen besparen, kunnen in de wintermaanden beter terugkeren naar kantoor vanwege de sterke stijging van de energierekening in het Verenigd Koninkrijk.

Londen

Werknemers die elke dag naar kantoor gaan kunnen in januari 2023 ongeveer 50 pond (bijna 60 euro) per week besparen als ze naar hun werkplek kunnen lopen of fietsen, meldt prijsvergelijkingssite Uswitch.

Het voordeel is volgens Uswitch te danken aan het geld dat werknemers besparen doordat ze hun huis niet de hele dag hoeven te verwarmen. Degenen die in januari vanuit huis blijven werken zullen naar verwachting zo’n 175 pond (209 euro) per week aan energiekosten en andere kosten, zoals het kopen van eigen koffie, moeten betalen.

Een stijging van de kosten van het woon-werkverkeer zorgt wel voor minder besparingen. Voor werknemers die geen reisvergoeding krijgen en met de metro naar kantoor gaan, bedraagt de besparing 15 pond (17 euro) per week. Voor degenen die de bus nemen komt de wekelijkse besparing uit op 35 pond (42 euro).

energierekening

Uswitch schat dat de gemiddelde maandelijkse energierekening in januari zou kunnen oplopen tot 683 pond (814 euro) voor thuiswerkers, vergeleken met 492 pond (582 euro) voor degenen die naar kantoor gaan. De vergelijkingssite gaat ervan uit dat thuiswerkers per dag 25 procent meer elektriciteit en 75 procent meer gas verbruiken.

prikkel

De financiële prikkel om naar kantoor te komen zal waarschijnlijk worden verwelkomd door sommigen in de City of London, waar financiële instellingen hebben aangedrongen op een terugkeer naar kantoor. Volgens een onderzoek van adviesbureau Advanced Workplace Associates gaat op dit moment minder dan de helft van de werknemers in de Britse banksector op een gemiddelde dag naar kantoor. Bij de verzekeraars is dat slechts 18 procent van de werknemers.

In het Verenigd Koninkrijk is de inflatie net als in Nederland opgelopen tot boven de 10 procent op jaarbasis. Voor de Britten was het vorige maand voor het eerst sinds 1980 dat de geldontwaarding boven dat niveau uitkwam, laten economen van ING weten. Deskundigen van de bank denken dat de inflatie bij de volgende meting waarschijnlijk wel weer onder de 10 procent zal liggen, maar in oktober gaan de energierekeningen van Britse huishoudens naar verwachting fors omhoog. Dan zou de inflatie in het land voorbij de 12 procent kunnen gaan, voorzien de economen.