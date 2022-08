Cheyenne

Cheney verloor dinsdag de voorverkiezing in haar thuisstaat van haar uitdager Harriet Hageman. Cheney liep ver achter op Hageman in de peilingen. Cheney is de afgelopen jaren zeer kritisch geweest op voormalig president Donald Trump. Ze zit ook als een van twee Republikeinen in de parlementaire commissie die de bestorming onderzoekt.

Nadat de uitslag van de voorverkiezing bekend werd zei Cheney in een toespraak ‘er alles aan te zullen doen’ om te voorkomen dat Trump weer in het Witte Huis belandt. Ze beschuldigde de voormalige president in haar toespraak ook van ‘verraderlijke leugens’ omdat hij zei dat de huiszoeking door de FBI in zijn huis in Florida politiek gemotiveerd was. ‘Trump weet dat omarmen van dit soort samenzweringstheorieën geweld en de dreiging van geweld uitlokt. Het gebeurde op 6 januari en het gebeurt nu weer.’

Trump reageerde op het verlies van Cheney. ‘Liz Cheney zou zich moeten schamen, hoe ze zich gedragen heeft, en haar hatelijke, schijnheilige woorden en acties ten opzichte van anderen.’

Cheney zit sinds 2017 in het Huis van Afgevaardigden. Ze is de dochter van Dick Cheney, de vicepresident onder George W. Bush. Haar aanhangers binnen de partij hopen dat ze zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2024, maar ze heeft zich er niet over uitgelaten of ze dat van plan is.