Witte Huis voorspelde Russische inval in Oekraïne al in oktober, schrijft Washington Post

De Amerikaanse regering was er al in oktober vorig jaar van overtuigd dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen en waarschuwde president Poetin toen voor de consequenties. De regering-Zelensky reageerde terughoudend, ook omdat Duitsland en Frankrijk sceptisch waren. Dat blijkt uit een reconstructie van The Washington Post.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (l) in april op bezoek bij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kyiv. (beeld epa)

Amsterdam

Het Witte Huis kwam volgens The Washington Post al maanden voor het begin van de oorlog tot de conclusie dat Rusland een complete militaire invasie in Oekraïne voorbereidde. De regering baseerde dat op satellietbeelden van de enorme Russische troepenmacht in het grensgebied, onderschepte communicatie en – heel opvallend – ‘menselijke bronnen’ binnen de Russische politieke en militaire top. (Dat laatste zal, ook al is het misschien niet waar, in het Kremlin de nodige onrust veroorzaken.)

Tijdens topoverleg met president Joe Biden wezen de chefs van de inlichtingendiensten en generaal Mark Milley, de stafchef van de Amerikaanse strijdkrachten, erop dat Rusland alles klaar had staan om Oekraïne van verschillende kanten bin..

