Duizenden Joden verlaten Rusland en dat zorgt voor onrust tussen Israël en Rusland

Het is een jaarlijks terugkerend ritueel in Israël: het ministerie van Terugkeer dat de migratiecijfers bekend maakt. Dat gebeurt altijd vlak voor de zogeheten Aliyah-dag, de dag waarop de komst van nieuwe inwoners wordt gevierd. Het afgelopen jaar waren dit er iets meer dan twintigduizend, van wie ongeveer een kwart uit Rusland komt. Dit jaar moeten de cijfers nog naar buiten worden gebracht, maar The Jewish Agency, de organisatie die Joden over de hele wereld helpt met de terugkomst, maakte deze week bekend dat er dit jaar al 20.500 Russische Joden in Israël zijn gearriveerd.

De Israëlische Wet van Terugkeer maakt het voor veel mensen vrij gemakkelijk om vanuit het buitenland het Joods staatsburgerschap aan te vragen. H..

