Noordpoolgebied warmt razendsnel op. ‘Spitsbergen is nu de snelst opwarmende plek ter aarde. Dat raakt me’

Londen – Ny-Alesund

Ondanks waarschuwingen in de meeste klimaatrapporten dat het Noordpoolgebied sneller opwarmt dan de rest van de aarde, is de werkelijkheid daar nog fors onderschat. Dat is de conclusie van een studie van Finse onderzoekers die de waarnemingen van een reeks instellingen heeft vergeleken en doorgerekend. In hun studie, die is gepubliceerd in het Communications Earth & Environment magazine van Nature, stellen ze dat ‘gedurende de afgelopen 43 jaar de Arctische regio bijna vier keer sneller is opgewarmd dan de wereld in zijn geheel’.

De onderzoekers, die werken voor verschillende Finse en Noorse instituten en universiteiten, namen 1979 als beginpunt omdat vanaf dat jaar de Amerikaanse en Europese satellietgegevens duide..

