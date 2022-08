Nóg zes jaar celstraf voor oud-premier Myanmar

Aung San Suu Kyi, de afgezette regeringsleider van Myanmar, heeft maandag zes jaar gevangenisstraf gekregen, boven op de elf jaar waartoe ze al eerder was veroordeeld. En nóg is de stroom van rechtszaken tegen haar nog niet voorbij.

Naypyidaw

Suu Kyi werd in februari 2021 afgezet in een coup, die inmiddels is uitgelopen op een bloedige burgeroorlog waarin al meer dan tweeduizend mensen zijn gedood. Het proces tegen Aung San Suu Kyi vindt plaats achter gesloten deuren. Aanhangers van de voormalige regeringsleider noemen de aanklachten – waaronder de illegale import van walkietalkies, overtreding van de coronaregels en vermeende corruptie – politiek gemotiveerd. Er lopen nu nog negen andere zaken tegen haar.

Suu Kyi was jarenlang een boegbeeld van de strijd voor democratie. Ze ontving daarvoor zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. In het Westen viel ze in ongenade toen ze het militair optreden tegen de Myanmarese moslimminderheid Rohingya verdedigde. I..

