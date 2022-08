Poetin-criticus zit vast in isoleercel

Moskou

Kremlin-criticus Alexej Navalny is in zijn Russische strafkolonie in een isoleercel gezet na zijn pogingen een vakbond in de gevangenis op te richten. ‘Gegroet vanuit eenzame opsluiting’, liet de oppositieleider weten op sociale media. De officiële reden voor zijn afzondering is volgens hem overtreding van de kledingregels omdat hij de bovenste knoop van zijn gevangenisjas had losgeknoopt. De 46-jarige Navalny zit een gevangenisstraf van negen jaar uit in een strafkolonie in de buurt van de stad Vladimir. Hij zou geld hebben verduisterd. Volgens hem was de veroordeling politiek gemotiveerd.