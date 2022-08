Iran: geen enkele band met aanvaller Rushdie

Iran heeft naar zeggen geen enkele band met de man die vrijdag in de staat New York de vermaarde schrijver Salman Rushdie met een mes aanviel.

Teheran

‘Wij ontkennen categorisch elke band tussen de aanvaller en Iran. Niemand heeft het recht onze republiek te beschuldigen’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran.

Hij vindt dat niet Iran, maar juist Rushdie en zijn aanhangers schuldig zijn aan het incident. ‘Door een rode lijn te overschrijden waarmee anderhalf miljard moslims diep worden beledigd, stellen ze zichzelf bloot aan de woede van mensen’, zegt de regeringswoordvoerder.

Rushdie stond in het noorden van de staat New York op het punt een lezing te geven toen de 24-jarige Hadi Matar uit New Jersey met een mes het podium bestormde en de schrijver neerstak. Hij verwondde ook een gespreksleider op het podium licht. Rushdie is zwaar gewond geraakt en verliest mogelijk een oog. De dader is gearresteerd.