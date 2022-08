Trump hoopte op verkiezingsmomentum na inval, maar Republikeinen zijn toontje lager gaan zingen

Trumps politieke tegenstanders zijn ontzet over de vondst van geclassificeerde documenten in zijn woning. Maar ook mede-Republikeinen hebben hun steun aan de voormalige president een beetje bijgesteld. ‘Hij heeft veel vragen te beantwoorden.’

Publiek zwaait naar Donald Trump in New York. (beeld afp / Ed Jones)

New York

Wie is de koning van Amerika? ‘De president is geen koning’, zei senator Amy Klobuchar zondag tegen nieuwszender NBC. ‘En ik wil daaraan toevoegen dat ook de voormalig president geen koning is.’ De koning, zei Klobuchar, ‘is de wet’. Iedere Amerikaan hoort zich daaraan te houden, niemand staat erboven.

Klobuchar is een van vele Democraten die dit weekeinde vol afschuw reageerden op de perikelen rondom het strafrechtelijk onderzoek naar Donald Trump. Na zijn ambtstermijn heeft Trump geheime documenten mee naar zijn huis in Florida genomen, terwijl die volgens de wet bewaard moeten worden onder beveiliging in ‘specifieke overheidsgebouwen’. Mogelijk heeft Trump de Spionagewet overtreden, waar een maximale gevangenisstraf van tien ja..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .