Duitsland beweegt langzaamaan naar het openhouden van de laatste drie kerncentrales

De koeltoren van de Isar kerncentrale in het Duitse Essenbach, in Beieren. (beeld afp / Christof Stache)

Berlijn

Zelden lag een Duitse deelstaat zo publiekelijk overhoop met de nationale regering in Berlijn als het eigenzinnige Beieren nu. Bij de Beierse stad München staat de grootste kerncentrale van het land. In april oordeelde een lokale keuringsinstantie dat die, technisch gezien, langer open kon blijven.

Maar vorige week dook een memo op van het ministerie van Milieu in Berlijn waarin staat dat de Beierse keuringsinstantie broddelwerk heeft geleverd en dat de kerncentrale dicht moet. Prompt reageerde het lokale ministerie van Milieu in München (elke Duitse deelstaat heeft zijn eigen ministeries): niet waar. De kerncentrale kan openblijven.

De ambtelijke ruzie is typerend voor de felheid van de discussie over nucleaire energie in Dui..

