Luchtalarm onthaald als ‘goed teken’ in Oekraïense stad Cherson

Voor het eerst sinds april klonk in de provincie Cherson, in het zuiden van Oekraïne, het luchtalarm. Na de vernietiging van enkele strategische bruggen in de regio, hopen Oekraïners dat de hervatting van het luchtalarm een teken is dat de bevrijding van Cherson aanstaande is.

Het resultaat van een Oekraïense raketaanval op de Antonivsky-brug in Cherson in juli. De brug is inmiddels te zwaar beschadigd om nog gebruikt te kunnen worden. (beeld stringer / afp)