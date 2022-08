WHO vindt naam apenpokken niet van deze tijd en vraagt om suggesties

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt burgers om mee te denken over nieuwe naam voor apenpokken. De huidige benaming kan volgens critici stigmatiserend of racistisch overkomen.

Een internationale groep experts van de WHO heeft al overeenstemming bereikt over een nieuwe benaming voor de twee varianten van apenpokken. Voorheen verwezen die naar de plek waar de varianten voor het eerst opdoken, respectievelijk het Congobassin en West-Afrika, maar voortaan worden ze simpelweg aangeduid met de Romeinse cijfers I en II.

Maar de WHO wil ook voor het virus zelf een nieuwe naam hebben. ‘Het apenpokkenvirus kreeg zijn naam bij de eerste ontdekking in 1958’, schrijft de organisatie in een verklaring. Het virus dook toen op bij laboratoriumapen in Denemarken, maar het virus gaat vooral rond onder knaagdieren in Afrika.

In die tijd waren de huidige ‘best practices’ in het geven van namen aan virussen en ziektes nog niet ingev..

