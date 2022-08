Schotland voert wet in voor verstrekking gratis maandverband. ‘Een teken van hoop’

In Schotland is een wet van kracht geworden die lokale overheden en onderwijsinstellingen verplicht gratis maandverband te verstrekken aan iedereen die zegt dat nodig te hebben, maar het niet te kunnen betalen.

Initiatiefneemster en Labour-parlementariër Monica Lennon noemt de wet ‘een teken van hoop dat laat zien wat er bereikt kan worden als politici samen optrekken voor het welzijn van het volk dat we dienen’.

De wet moet ‘ongesteldheidsarmoede’ bestrijden omdat voor een deel van de vrouwen, mogelijk een kwart, maandverband erg duur of zelfs onbetaalbaar is. Het is voor zover bekend de eerste wet in zijn soort op de wereld.

Prijsstijgingen treffen ook Schotland hard. Afgelopen vrijdag nog was er een demonstratie bij het hoofdkantoor van energiemaatschappij Scottish Power in Glasgow tegen de aanhoudende stijging van energieprijzen, met leuzen als ‘bevries de prijzen, niet de mensen’.