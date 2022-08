Youssef redde kinderen uit brandende kerk Caïro. ‘Elke keer nam ik op iedere schouder er eentje mee naar buiten’

Bij een brand tijdens een kerkdienst in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker 41 mensen om het leven gekomen. Onder hen veel kinderen, die in een bijgebouw van de kerk in de dagopvang verbleven.

Caïro

De koptische Abu Sefeinkerk ligt ingeklemd tussen appartementsgebouwen in de Caireense volkswijk Imbaba, een van de drukste wijken van Caïro, en kan alleen bereikt worden door steegjes waar auto’s amper doorheen kunnen. De zondag is de eerste dag van de week in Egypte met als gevolg dat de kleine straten van de volkswijk volledig dichtslibben. Het maakte het blussen nauwelijks mogelijk, waardoor de kerk en bijgebouwen van vier verdiepingen, met onder meer de dagopvang voor jonge kinderen, vrijwel tot de grond toe afbrandden. Buurtbewoners snelden toe en probeerden in allerijl zoveel mogelijk mensen naar buiten te krijgen.

De 18-jarige Youssef Rizlahy dacht geen seconde na toen hij het knallen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .