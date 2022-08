Tientallen doden door brand in kerk in Caïro

Slachtoffers werden onder de voet gelopen toen er paniek ontstond. In de kerk hadden zich duizenden gelovigen verzameld.

Egypte kent de grootste christelijke minderheid van alle landen in het Midden-Oosten, met naar schatting 10 tot 15 miljoen aanhangers.

President Abdel Fattah al-Sisi betuigde zondag zijn medeleven aan de families van de slachtoffers van een brand in een kerk in Caïro. Hij condoleerde paus Tawadros II en schreef op Facebook dat hij alle staatsinstellingen de opdracht heeft gegeven om alle soorten zorg te verlenen aan de slachtoffers en hun families, aldus Egypt Today.

Later vandaag volgt een reportage van onze correspondent Joost Scheffers.

Egypt’s 🇪🇬 Coptic Church says a fire at a Cairo church Sunday killed at least 41 people and injured at least 14 others



The cause of the blaze was not immediately known



Police said an initial investigation blamed an electrical short-circuit https://t.co/AJ5HzVCzTC