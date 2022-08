In de steek gelaten Afghanen wachten en wachten. Ze zijn al een jaar gestrand in Pakistan

Islamabad

Op matjes op een kale grond zit de voormalige Afghaanse onderwijzeres Mursal Sakhizada samen met haar moeder Latifa Akbar, haar bijna demente vader, twee jongere broers en haar twee kleine zoontjes. Het gebouw waarin ze wonen is half afgebouwd. De huren in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad zijn na de invasie van Afghanen bijna onbetaalbaar. Mursal blijft glimlachen. Ook als ze de foto van haar overleden echtgenoot laat zien. Hij was een politieman toen de gekozen president Ashraf Ghani nog aan de macht was. Maar nadat de president vluchtte en de Taliban de macht overnamen, executeerden ze hem standrechtelijk voor zijn huis. Ze laat de foto’s van zijn dode lichaam zien. De beelden staan op haar netvlies gebrand. ‘Na alles wat we..

