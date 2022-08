Voor christenen is in Pakistan nauwelijks plek: ‘Eenmaal onafhankelijk werden we aan de kant gezet’

De opdeling van Brits-Indië in India en Pakistan, maandag 75 jaar geleden, vertelt veelal het verhaal van hindoes en moslims die streden voor onafhankelijkheid. Met geen woord wordt gerept over de steun van de christelijke gemeenschap destijds. Terwijl het christelijke politici waren die het nieuwe Pakistan mogelijk maakten. Nu worden christenen vervolgd en staan ze als straatvegers onderaan de maatschappelijke ladder.

Islamabad

Op de oude christelijke begraafplaats van Rawalpindi, Gora Qabristan, herinneren de graven van vooraanstaande politici en bureaucraten aan de macht en invloed die christenen ooit in de Britse kolonie bezaten. Nu is de begraafplaats in de vergetelheid geraakt. In het hoge gras zakken de overwoekerde graven langzaam weg tot ze onzichtbaar zijn. De arme christelijke gemeenschap ontbreekt het aan geld om de graven te onderhouden. De staat kijkt er niet naar om. ‘Terwijl het meer dan honderd jaar oude Gora Qabristan op de lijst van het nationale erfgoed geplaatst zou moeten worden’, stelt archeoloog Nadeem Umar Tarar.

De verwaarloosde begraafplaats is volgens dominee Barnabas symbolisch voor de huidige positie van christenen in Pakist..

