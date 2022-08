Egypte doet het licht uit om extra gas te exporten

Egypte trekt alles uit de kast om in eigen land stroom te besparen. Zo zat een aantal ministers tijdens een vergadering in het donker.

Caïro

Minister-president Mostafa Madbouly liet weten dat verlichting op straten, pleinen en sportfaciliteiten minder lang zal branden. Niet om het land milieubewuster te maken in aanloop naar de klimaattop die later dit jaar in het land plaatsvindt, maar om zo gas te besparen en dat gas te kunnen exporteren.

In 2015 werd er een groot gasveld ontdekt voor de kust van Egypte in de Middellandse Zee. Sindsdien wordt zo’n 60 procent van dat gas in energiecentrales gebruikt om energie op te wekken voor de ruim honderd miljoen Egyptenaren. Nu ziet Egypte dat gas als ideaal exportproduct: via Israël, waarmee het in juni een overeenkomst sloot, naar Europa waar landen naarstig op zoek zijn naar alternatieven voor Russisch gas.

